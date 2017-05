In 2018 kun je overal in de EU genieten van Nederlands streamingaanbod

Voormalig FBI-baas Mueller moet VS door politieke orkaan loodsen

6:01 Voor- en tegenstanders van president Trump zijn het een keer ergens over eens: het onderzoek naar de verdenkingen van samenwerking met Rusland is in goede handen bij voormalig FBI-baas Bob Mueller. Hij is benoemd tot speciale aanklager om de zaak door een politieke orkaan te loodsen.