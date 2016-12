In de zandbak is vrede nog ver weg

QRF Alert! QRF Alert!, klinkt het met een krakerige stem uit een luidspreker op Kamp Castor. Zonder aarzelen schieten piloten die dienst hebben van hun stoel en rennen naar de hangars, waar collega's twee helikopters klaarmaken voor een spoedklus. Het werk in Mali stopt nooit. Ook niet op kerstavond. Op een zanderige binnenplaats bij de brandweer komen alle Nederlandse militairen bijeen voor een speciale bezinningsdienst. De kerstboom is versierd. Fakkels branden. Op een hangar is een levensgrote video te zien van een knisperend haardvuur en voor iedereen is er een cupcake uit Nederland. Aan oer-Hollandse kerstsfeer ontbreekt het niet. Toch voelt het voor maar weinig militairen echt kerst zo ver van huis, zonder familie en ook nog eens in de tropische hitte. De nieuwe lichting militairen, die het werk overneemt van de commando's, hoor je er niet over morren. Ze willen liefst maar één ding: 'in het echie' doen wat ze al zo vaak hebben geoefend. In dit geval verkennen. Weten wat er speelt in die enorme 'zandbak' van 1.000 bij 1.000 kilometer. Wapendepots opsporen. Bermbomwerkplaatsen traceren. Praten met bewoners. Imams. Het hoofd van de markt. Maar ook met bendes die elkaar naar het leven staan. Regeringsgezinde stammen. Terroristen. En dat allemaal om in beeld te krijgen wie problemen heeft met wie en hoe ze in vrede toch met elkaar zouden kunnen leven. ,,Wij zijn eigenlijk de zaklamp in een hele grote donkere kamer'', zegt commandant Ron Sensen van de Taskgroup Desert Falcon. Een zaklamp die tot zijn eigen teleurstelling nog niet op volle kracht kan schijnen. Er zijn te weinig spullen om iedereen erop uit te kunnen sturen als hij dat zou willen. Vooral aan nachtkijkers is een tekort. En aan apparatuur om de communicatie met bermbommen te verstoren, zogenoemde jammers. Het wordt opgelost, is hem verzekerd. Ondanks die opstartproblemen heeft Sensen toch nog drie van de vijf groepen op een patrouille gekregen. De eerste ervaringen stemmen hem tevreden. ,,De bevolking wil tot nu toe eigenlijk altijd met ons praten. En als ze dat niet zouden willen, is dat voor ons ook een signaal. Dan speelt er blijkbaar iets en is het aan ons om uit te zoeken wat.''

Mitrailleurs

In gevaar zijn de manschappen nog niet geweest. Tijdens hun tochten rijden ze kriskras door de woestijn om bermbommen te vermijden, het grootste gevaar in Mali. En mochten ze toch in conflict komen met gewapende Malinezen, dan zijn de verkenners zwaar genoeg bewapend om zichzelf op z'n minst te verdedigen, laat hij op Camp Maroon zien. 'Zijn mannen' hebben mortieren mee. Antitankwapens. Zware mitrailleurs. Ze kunnen rijden in zwaar bepantserde wagens, zoals de Bushmaster of de Fennek. Maar ook in open jeeps. Dat laatste oogt iets vriendelijker als ze in gesprek willen met dorpelingen. Zelfs een elektrische fiets die 90 kilometer per uur kan, is mee. Handig om scherpschutters zo stil mogelijk te verplaatsen.



En dan zijn er nog altijd de Apache-helikopters die de grondtroepen ondersteunen. De afgelopen drie jaar was het zelden nodig. Slechts één keer is een raket afgevuurd. De Apaches staan in de tussentijd niet werkeloos stil. Ze blijken reuzehandige vliegende spionnen. Met hun gevoelige sensoren kunnen ze van kilometers afstand heimelijk voertuigen waarnemen, in daglicht of het pikkedonker. En ze komen in korte tijd veel verder dan grondtroepen.



Al die informatie van militairen op de grond en in de lucht leidt tot gigantische stapels digitale kopij die ze doorsturen naar hoofdstad Bamako. Daar staat kolonel Mike aan het hoofd van de inlichtingendienst van de Verenigde Naties, officieel ASIFU. Hier schrijven analisten gevraagd en ongevraagd vuistdikke rapporten aan de hoogste commandant van de Verenigde Naties die vrede en stabiliteit moet brengen. Elk kwartaal maken zij voorspellingen over wat er mogelijk staat te gebeuren en welke actie zou moeten worden ondernomen. ,,Tot nog toe hebben we geen enkele keer ongelijk gehad'', zegt Mike trots.



In het verleden bleef voor veel militairen onduidelijk wat er met al hun verzamelde informatie gebeurde. Ze hadden het gevoel dat het in een grote diepe put verdween. Kolonel Mike begrijpt het gevoel, maar vindt de kritiek onterecht. ,,Ook wij moesten opstarten.''



Nu is het werk van ASIFU veelgeprezen. Niet eerder beschikte de VN over zoveel gedetailleerde, onafhankelijke en geverifieerde informatie over wat er in Mali speelt. Een cruciale schakel in het vredesproces. En dat mede dankzij de Nederlanders.



Het is een mooi succes, in een missie waar ook nog veel mis gaat, constateren meerdere Nederlandse commandanten. Zo is de samenwerking met legers uit derdewereldlanden moeizaam. Militairen van NAVO-landen zijn van oudsher gewend om goede inlichtingen te verzamelen. Voor niet-westerse landen is het soms compleet nieuw, wat leidt tot grote kwaliteitsverschillen in de aangeleverde informatie.



Ook is er een groot verschil in het tempo waarin Westerse en Afrikaanse legers willen opereren. Taal- en cultuurverschillen leiden tot miscommunicatie en onderling wantrouwen. ,,Het ergste van dit alles is dat de Malinese bevolking na drie jaar nog nauwelijks resultaat ziet. De strijdende partijen zijn nog niet allemaal bereid om mee te werken aan het vredesakkoord'', zegt contingentscommandant Wilco Roepers.



Ook ziet hij van opbouwwerk nog weinig terechtkomen. Er zit volgens hem op het kamp één Nederlandse met een budget van 80.000 euro per jaar voor projecten om de bevolking te helpen. ,,Dit is heel weinig is en zou veel meer moeten zijn'', zegt hij.