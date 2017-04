In Himalaya vermiste wandelaar na 47 dagen levend teruggevonden

De website Missingtrekker.com meldde dat het stel wat tegenslag had gehad voor de aanvang van hun trektocht, waaronder vermiste bagage en ruzie over 'triviale zaken'. ,,Ik wou dat ik hier nooit beland was," schreef Liu op Facebook. De wandelaars waren vermoedelijk op weg naar Taiwanese vrienden in het dorp Langtang. De Nepalese politie schakelde drie berggidsen en een helikopter in om op zoek te gaan naar de studenten, maar de voortdurende sneeuwval en enkele lawines bemoeilijkten de zoektocht.



Madhav Basnet, die deel uitmaakte van het reddingsteam, vertelde aan de BBC dat de wandelaars vermoedelijk waren uitgegleden op een wandelpad en vervolgens vast kwamen te zitten in een rotsspleet waar ze niet meer uit konden komen. Liang zou zich in leven hebben gehouden met water en zout.