In India gestrande Chinees na halve weer terug bij familie

De Chinees vertelde de Britse omroep dat hij tijdens een wandeling per ongeluk terecht was gekomen in India. Daar zat hij jarenlang in de cel, maar ook na zijn vrijlating kon Wang niet terugkeren naar China. Volgens zijn familieleden had hij niet de juiste papieren.

Gebrek aan belangstelling

Een hoge lokale functionaris in India erkende volgens de BBC dat fouten zijn gemaakt in de zaak. Dat kwam onder meer door een ,,gebrek aan belangstelling'' voor het lot van de Chinees, die tevergeefs ,,iedereen had aangeschreven die er toedeed'' in de hoop toestemming te krijgen om te vertrekken.



Wangs levensverhaal, hij trouwde in India en kreeg ook kinderen, maakte heel wat los op social media in China, waarna acties op gang kwamen om zijn terugkeer naar China te bespoedigen. De Chinese staatskrant Global Times zei dat de terugkeer van Wang zal bijdragen aan de Chinees-Indiase betrekkingen en een wederzijds begrip zal kweken.



Nadat de zaak in de media was gekomen, kreeg de ex-militair ook hulp van Chinese diplomaten. Ook het Indiase ministerie van Buitenlandse Zaken bleek bereid groen licht te geven voor het vertrek van Wang. Daarop vloog hij naar Peking voor de langverwachte ontmoeting met zijn familie.