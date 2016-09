In Parijs opgepakte tiener maakte plannen voor aanslag

De scholier die in Parijs naar school gaat wordt aangeklaagd voor 'bendevorming in verband met een criminele terroristische onderneming'.



De afgelopen dagen werden nog minstens twee andere vijftienjarigen opgesloten voor het uiten van gelijkaardige bedreigingen, in navolging van de Franse jihadist Rachid Kassim, die op sociale media oproept tot moordpartijen.



Goede leerling

De aangeklaagde jongeman die gisteren werd aangeklaagd, was niet bekend bij de antiterreurdiensten en was een goede leerling. "Hij was een van de besten van de klas. Hij wilde heel goede punten halen om zijn ouders te plezieren", zo getuigde een van zijn vrienden.



Maar aan de onderzoekers bekende de in Egypte geboren tiener dat hij via de gecodeerde chatdienst Telegram contact had met Rachid Kassim. Een bron dichtbij het onderzoek zegt dat uit het doorzoeken van zijn telefoon is gebleken dat hij klaar was om tot actie over te gaan.



Frankrijk

Volgens de onderzoekers zette Rachid Kassim min of meer rechtstreeks aan tot het plegen van de dodelijke aanvallen van de afgelopen tijd in Frankrijk.