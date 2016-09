Indiërs gooien zorgen het water in tijdens Ganesh Chaturthi

Na 43 jaar doorbraak in mysterieuze moordzaak Amerikaanse tieners

16:17 Een agent met een beetje vrije tijd: dat was wat er nodig was om een onopgehelderde moordzaak uit 1973 toch nog te kraken. De politie in Californië en Oklahoma kon 43 jaar na datum twee verdachten arresteren voor de moord op Valerie Janice Lane (12) en Doris Karen Derryberry (13).