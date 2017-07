Inwoners van Rome repareren zelf de wegen

De straten in Rome zijn slecht onderhouden en zitten vol met gaten. Een groep vrijwilligers heeft besloten zelf, op eigen kosten, de wegen te gaan repareren. ,,Sorry, ik zat vast in het verkeer', verontschuldigt Raffaele Scamardi zich terwijl hij snel zijn jasje en stropdas inwisselt voor een Tappami-shirt.

De vrijwilligers van Tappami (Maak me dicht) komen twee ochtenden per week samen om de gaten in de wegen van hun stad te repareren. Met zakken asfalt en scheppen in de achterbak rijden ze richting de eerste stop: Via Catania. In de auto vertelt oprichter Cristiano Davoli dat er naar schatting tienduizend gaten en scheuren in de straten van Rome zitten. De gemeente heeft geen geld om al die gaten te dichten.

Cristiano: ,,Dus ben ik het zelf maar gaan doen! Op Facebook laten we de resultaten zien en steeds meer inwoners sluiten zich aan om te helpen. O, we zijn er al.''

Twaalf ongelukken per dag

Cristiano parkeert zijn auto schuin op de stoep. Terwijl Scamardi het verkeer tegenhoudt, legen Davoli en Simona Galvani twee zakken asfalt in een paar gapende gaten in de weg. Nadat ze met scheppen het verse asfalt hebben aangeharkt en platgedrukt, seinen ze naar de langsrijdende auto's om vooral over de gevulde gaten te rijden. Davoli, lachend: ,,Dat is de snelste manier om het asfalt aan te drukken.''

De gaten in de Romeinse wegen, de buche di Roma, zijn een begrip in de stad. Behalve veel overlast veroorzaken ze gemiddeld twaalf ongelukken per dag. De wegen herstellen was een van de campagnebeloftes van de vorig jaar gekozen burgemeester Viriginia Raggi. Tot onvrede van de bevolking komt er tot nog toe weinig van die belofte terecht.



De vrijwilligers van Tappami vinden dat Italianen zeuren en te veel van de overheid verwachten. Scamardi : ,,Als iedereen nou iets zou doen, moet je dan eens zien hoe deze stad opknapt. Dat willen we ook met ons werk laten zien: hup, handen uit de mouwen.''

'Bravi!'

Bij het kruispunt van Viale del Muro Torto rekenen ze uit hoeveel tijd ze hebben om drie gaten te repareren. Galvani telt hoelang het stoplicht op rood staat. ,,19, 20... Dat moet lukken.''



Zodra de auto's tot stilstand komen, rennen ze naar het midden van het kruispunt. In een paar seconden zijn de gaten dicht. 'Bravi!', roept iemand vanaf een brommer.

Met de bekendheid stijgt ook het aantal meldingen. Davoli krijgt zo'n vijf belletjes per dag. ,,Het zou mooi zijn als we alle wegen in Rome konden repareren, maar ik ben al heel trots op de paar honderd wegen die we in de afgelopen maanden hebben hersteld.''