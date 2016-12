Iraaks leger hervat na twee weken offensief Mosul

Iraakse troepen hebben de aanval op de oostzijde van Mosul hervat. Hierbij worden ze ondersteund door luchtaanvallen van de Verenigde Staten. De aanval volgt na een gevechtspauze van ongeveer twee weken. Mosul is het laatste bolwerk van IS in Irak.

Diverse troepen zijn vandaag de buurten Karama, Quds, Intisar, Salam en Sumor binnengedrongen. Over de gehele stad is rook te zien, terwijl er explosies en geweerschoten te horen zijn. Volgens luitenant-generaal Abdul-Wahab al-Saadi, bevelhebber van de speciale troepen in het oosten van Mosul, zijn zijn troepen op slechts drie kilometer verwijderd van de Tigrisrivier. Deze rivier splijt de stad in tweeën en de laatste brug over het water is eerder deze week kapot gemaakt tijdens een luchtaanval van de Amerikanen.

Offensief Mosul

Mosul is sinds de zomer van 2014 in handen van de terreurgroep Islamitische Staat (IS). In oktober dit jaar begon het Iraakse leger met het offensief tegen de groepering, maar tot nu toe verloopt dit traag. Door middel van autobommen en sluipschutters gaat IS de opmars van het leger tegen. Daarnaast zorgde slecht weer voor extra vertraging, evenals burgers die vast zaten in hun huizen.

De aanval op Mosul is de grootste grondoperatie in Irak sinds de Amerikaanse invasie in 2003. In totaal proberen ongeveer 100.000 Iraakse militairen, Koerdische strijders en sjiitische militieleden de stad te heroveren.

Drie maanden