Iraakse strijdkrachten slaan IS-aanval af

IS verloor Shirqat vorig jaar aan het regeringsleger, gesteund door de Amerikanen, en lokale gevechtseenheden. De val van de stad plaveide de weg voor regeringstroepen voor de beslissende aanval op Mosul, het grootste IS-bolwerk in Irak. Acht maanden later zijn grote delen van de stad op IS heroverd. De terreurorganisatie heeft alleen nog een enclave op de westelijke oever van de Tigris in handen. Verder zijn er nog verzetshaarden van IS ten zuiden en westen van Mosul en in de streek bij de Syrische grens.