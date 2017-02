Iraakse troepen bestormen IS op vliegveld Mosul

De aanval is onderdeel van het door de Verenigde Staten ondersteunde offensief om het door IS bezette westelijke deel van de stad in handen te krijgen.

,,Onze strijdkrachten zijn een belangrijke operatie begonnen met de bestorming van de luchthaven van Mosul en de Ghozlani basis om IS te verdrijven. Wij kunnen bevestigen dat het vliegveld zo goed als is heroverd en het is een kwestie van korte tijd voordat we het helemaal onder controle hebben'', aldus een woordvoerder van de antiterreureenheid.

Springplank

Na het verdringen van de militanten uit het oosten van Mosul vorige maand, willen de Iraakse troepen de luchthaven als een springplank gaan gebruiken voor een aanval op het westen van de tweede stad van Irak. De herovering van West-Mosul wordt gezien als de zwaarste veldslag in het moderne bestaan van het Iraakse leger.

De aanval op het westelijke, dichtbevolkte stadsdeel, een doolhof met nauwe straatjes, is erg lastig. ,,Het zal meter voor meter moeten worden heroverd. Met overal boobytraps, geulen met brandende olie, hinderlagen en zelfmoordaanslagen'', aldus luitenant-generaal Talib Shaghati. ,,Zonder tanks en artillerie. Te midden van honderdduizenden burgers die door IS worden gebruikt als menselijk schild.''

Het aantal IS-strijders dat zich schuilhoudt in West-Mosul wordt geschat op 6.000 tot 10.000. Voor de aanval voeren de Iraakse strijdkrachten een veelvoud aan manschappen aan. Aan de oostelijke flank staan de antiterrorisme-eenheden die de vluchtroute voor IS-strijders naar Raqqa in Syrië moeten afsluiten. Het noorden is het terrein van reguliere Iraakse eenheden, samen met sjiitische milities. Het zuiden is toegewezen aan de Iraakse militaire politie. Daar is sinds zondag al 123 vierkante kilometer heroverd. ,,Inclusief de strategisch belangrijke heuvel van Abu Saif, die uitkijkt over de luchthaven en de snelweg naar de stad'', aldus brigade-generaal Yahya Rasool eerder.

