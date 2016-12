'IS binnen drie maanden verdreven uit Mosul'

Iraakse troepen hebben met Amerikaanse steun een kwart van de stad veroverd, aldus Abadi op staatstelevisie. Het oorspronkelijke plan was om voor het einde van dit kalenderjaar de volledige controle over Mosul te hebben. Volgens de premier komt de vertraging doordat burgers in de stad beschermd moeten worden. Waar een massale vluchtstroom werd verwacht, blijkt dat inwoners vooral thuisblijven.



Dat heeft ervoor gezorgd dat de operatie iets anders ingestoken moest worden. Volgens Abadi wijzen de omstandigheden erop dat Irak ‘drie maanden nodig heeft om IS te elimineren’.



Verenigde Staten

Een Amerikaanse legercommandant meldt aan persbureau Reuters dat de operatie deze week een nieuwe fase ingaat. Troepen uit de Verenigde Staten worden dichterbij de frontlinie in de stad ingezet.



Mosul is de grootste stad die IS in handen heeft in zowel Irak als Syrië. De jihadisten veroverden de stad in juni 2014, maar verliezen nu terrein. Als Mosul wordt heroverd door Irak lijkt de ambitie van de terreurgroep om over een grootschalig kalifaat te heersen onhaalbaar.