IS claimt aanslag nachtclub Istanbul

Volgens Yildrim legde de schutter zijn wapen neer en mengde hij zich in de vluchtende massa. ,,Onze veiligheidsdiensten zetten alles op alles. De politie is bezig met een klopjacht. Als god het wil zal de dader snel worden gepakt."



IS spreekt in haar verklaring van een gezegende operatie tegen de beschermer van het kruis, Turkije. ,,Een heldhaftige soldaat van het kalifaat heeft een slag geslagen tegen een van de bekendste nachtclubs waar de christenen deze feestdag van de afvalligen vieren.''



De VN-Veiligheidsraad heeft de aanslag sterk veroordeeld en spreekt van een afschuwelijke en barbaarse daad. ,,Geen enkele terroristische of criminele daad is te rechtvaardigen, ongeacht de motivatie."



Arabisch

De dader zou afkomstig zijn uit Centraal-Azië, Kirgizië of Oezbekistan en behoort tot de terroristische cel die in juni vorig jaar ook al een aanslag pleegde op de Atatürk-luchthaven, waarbij op 28 juni 2016 45 doden en 238 gewonden vielen toen zelfmoordterroristen zich opbliezen. Dat bericht de Turkse krant Huriyyet. Volgens verschillende getuigen sprak de man Arabisch.



In dezelfde krant wordt ook gemeld dat Turkije op 30 december, een dag voor de aanslag in Istanbul, informatie ontving van de Amerikaanse inlichtingendiensten over mogelijke aanslagen op oudejaarsavond in steden Istanbul of Ankara. Specifieke doelwitten werden daarbij niet vermeld.



Zwaargewond

Bij de aanslag tijdens oud en nieuw kwamen tenminste 39 mensen om en raakten 65 mensen gewond, van wie 4 zwaargewond.



Vier van de 39 omgekomen slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. De slachtoffers zijn 25 mannen en veertien vrouwen. Van de geïdentificeerden waren er elf Turks en 24 buitenlands.



Doodvallen

Fatih Kir, een 19-jarige Belg van Turkse afkomst, was aanwezig in nachtclub Reina in Istanbul en maakte de aanslag van dichtbij mee. Volgens Kir schoot de schutter zeker een kwartier lang in het rond waardoor minstens 39 doden vielen. ,,Ik heb één man gezien met een kalasjnikov. Ik stond net aan de ingang toen er werd geschoten", aldus Kir. ,,Er werd de hele tijd geschoten, ik zag mensen doodvallen."



Nachtclub en restaurant Reina ligt aan het water en is één van de populairste plekken om uit te gaan in Istanbul. De waterpolitie heeft verschillende mensen uit het water gered. De club is populair onder Turken en buitenlanders. Ook voetballer Wesley Sneijder en zijn vrouw Yolanthe kwamen er.



Volgens een Turkse zender waren er 500 tot 600 mensen aanwezig toen de aanval plaatsvond.