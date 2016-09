IS haalt Syrisch gevechtsvliegtuig neer

Het Syrische leger liet weten dat de piloot van de MiG het niet heeft overleefd. Hij stortte neer in het gebied Jebel Tharda, aldus het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten, dat voor zijn berichtgeving leunt op activisten ter plaatse.



IS-strijders die Jebel Tharda proberen te veroveren worden de laatste dagen voortdurend bestookt vanuit de lucht, zowel door de Syrische luchtmacht als door de Russen en Amerikanen en hun bondgenoten.



Oprukken

Vliegtuigen van de door de Verenigde Staten aangevoerde coalitie die IS bestrijdt bombardeerden zaterdag bij vergissing stellingen van het Syrische leger in Jebel Tharda. IS kon daardoor oprukken, maar is inmiddels weer teruggeslagen door regeringstroepen.



Het abuis leidde tot een felle woordenstrijd tussen Rusland, beschermheer van de Syrische president Bashar al-Assad, en de VS. Moskou beticht Washington ervan IS de hand boven het hoofd te houden.



Ingesloten

Jebel Tharda kijkt uit op het militaire vliegveld van Deir al-Zor, dat nog altijd in handen is van het regeringsleger. De luchthaven is van levensbelang voor Assads troepen in de oostelijke stad, omdat ze zijn ingesloten door IS en ze alleen door de lucht met de buitenwereld zijn verbonden.