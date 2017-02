IS-militant: Ik verkrachtte ruim 200 vrouwen, dat is normaal

Hussein werd door Koerdische veiligheidsdiensten gevangengenomen tijdens een aanval op de Iraakse stad Kirkuk, in oktober vorig jaar. Daarbij kwamen 99 burgers en leden van de veiligheidstroepen om het leven, naast 66 IS-militanten. Reuters mocht hem en een andere IS-militant interviewen. Van huis tot huis Hussein verklaart dat zijn emirs, of lokale IS-commandanten, hem en anderen groen licht gaven om zoveel yezidi- en andere vrouwen te verkrachten als ze wilden. Hij getuigt hoe hij in verschillende Iraakse steden van huis tot huis ging en er yezidivrouwen en vrouwen van andere minderheden verkrachtte toen IS terrein veroverde op de Iraakse troepen. De Koerdische veiligheidsdiensten hebben bewijzen dat Hussein verkrachtte en moordde, maar ze weten niet op welke schaal dat gebeurde. IS-strijders verkrachtten op grote schaal yezidivrouwen nadat de terreurgroepering in 2014 grote delen van Noord-Irak veroverde. Ze ontvoerden ook tal van yezidivrouwen als seksslavinnen. Hussein zegt dat hij ook ongeveer 500 mensen doodde sinds hij zich in 2013 bij IS aansloot. ,,We schoten wie we moesten neerschieten en onthoofdden wie we moesten onthoofden", zegt hij zonder emotie. Hij herinnert zich hoe de emirs hem leerden te doden, en dat het moeilijk was, die eerste keer dat een persoon werd voorgeleid voor een 'proefdoding', maar dat het dag na dag makkelijker werd mensen te vermoorden. ,,Zeven, acht, tien in één keer. Dertig of veertig mensen. We namen ze mee in de woestijn en doodden ze", zegt Hussein. Uiteindelijk werd hij naar eigen zeggen heel efficiënt en aarzelde hij nooit. ,,Ik liet ze neerknielen, bond ze een blinddoek voor en schoot een kogel in hun hoofd. Ook dat was normaal".

Gevangenis

Volgens de antiterreuragenten was Hussein een lastpak toen hij in de gevangenis aankwam. ,,Hij was zo sterk dat hij de plastic handboeien van zijn polsen rukte", verklaart één van hen.



Toch ziet Hussein zichzelf als een slachtoffer van ontbering, een product van een gebroken gezin en armoede in zijn thuisstad Mosul. Daar lanceren Iraakse troepen vandaag een offensief om IS te verdrijven.



,,Ik had geen geld, er was niemand die me zei 'dit is verkeerd, dat is goed'. Er was geen werk. Ik had vrienden, maar niemand gaf me goede raad", aldus Hussein.



De man is nu 21 en begon naar eigen zeggen zijn carrière als IS-strijder toen hij pas 14 jaar was. Het was een imam in zijn moskee die hem warmmaakte voor de jihad. Hussein sloot zich aanvankelijk aan bij al-Qaida en zal berecht worden als lid van IS, de opvolger van de Iraakse tak van al-Qaida.