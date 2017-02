IS siddert voor de 'Dochters van de zon'

Iedere jihadist droomt van de dood in de naam van Allah. Dan gaan volgens de overlevering de deuren van het paradijs voor hem open, waar 72 maagden op hem wachten. Maar er is één uitzondering: als hij sneuvelt door het toedoen van een vrouw, in extremistische ogen een onrein wezen, gaat hij naar de hel.



Voor strijders van Islamitische Staat een goede reden om in Noord-Irak extra op hun tellen te passen. Aan het front bij Mosul kunnen ze tegen een kogel aanlopen van een van de 'Dochters van de zon', een Koerdisch onderdeel dat bestaat uit een paar honderd yezidi-vrouwen. De angst van de IS-strijders voor zo'n dood vertaalt zich in een stroom van dreigementen in de richting van de vrouwen. ,,You bitch, als we je pakken, gaan er 25 mannen over je heen en als klapstuk sturen we je moeder een pakketje met je afgehakte rotkop'', luidt een van de teksten in het radioverkeer.



Alle vrouwen grijpen naar de wapens om wraak te kunnen nemen. ,,IS-strijders verkrachten vrouwen, behandelen hen als oud vuil'', aldus de Koerdische kolonel Nahida Ahmad Rashid. Haar collega-officier Khatoon Khider zag in 2014 hoe Islamitische Staat zich vergreep aan de yezidi-gemeenschap in en rond Sinjar.