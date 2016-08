IS verbiedt scheidsrechters: FIFA-regels zijn in strijd met sharia

In Deir ez-Zor, één van de bolwerken van IS in Syrië, lieten IS-commandanten weten dat sommige FIFA-regels ,,een schending zijn van Allahs bevel". Het is niet duidelijk welke regels in strijd zouden zijn met de islamitische wetten die de militanten volgen.



,,We hebben nog geluk dat we niet onder de FIFA spelen. Anders zou IS alle wedstrijden hebben verboden en niet alleen de scheidsrechters", zei een speler tegen het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten. Die organisatie opereert vanuit Groot-Brittannië, maar heeft veel contacten in het oorlogsgebied in Syrië.



Nieuwe spelregels

De leiders van de terreurorganisatie hebben ook nieuwe regels opgesteld. Zo zou een geblesseerde speler een compensatie kunnen eisen en wraak mogen nemen op zijn tegenstander. De nieuwe regels moeten aangenomen worden voor het nieuwe seizoen in de competitie in de regio rond Deir ez-Zor.



IS verbiedt ook een reeks andere activiteiten in gebieden die onder hun controle staan, zoals dansen, roken en het kijken naar buitenlandse tv-zenders. Regelmatig legt de IS-top nieuwe wetten en straffen op. Overtreders kunnen worden onthoofd, gemarteld, levend verbrand of gestenigd.