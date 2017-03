‘IS-video’ bij station Antwerpen: ‘We zijn hier nog’

Volgens Amerikaanse terreurexperts is de muziek van het filmpje hetzelfde als bij een eerdere IS-video die verspreid werd voorafgaand aan de aanslag op nachtclub Reina in Istanbul tijdens nieuwjaarsnacht. Ook zou het de boodschappen ‘we zijn hier nog’ en ’we gaan aanvallen’ bevatten. De Antwerpse politie laat weten het filmpje ‘zeer serieus’ te nemen.

Op de beelden, die nog niet zo lang geleden gemaakt zijn, is te zien hoe een man over het Koningin Astridplein in Antwerpen wandelt en al filmend het Centraal Station binnenstapt. Er is een affiche te zien van de expo Antwerp Chocolate Week wat betekent dat de video ergens de afgelopen twee maanden is opgenomen.