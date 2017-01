Israël adviseert burgers Sinaï te verlaten vanwege terroristische dreiging

Israëlische toeristen worden al geruime tijd gewezen op het gevaar dat ze lopen in Sinaï, maar de 'alarmfase 1' die directoraat voor terrorismebestrijding nu heeft uitgeroepen is een waarschuwing van de hoogste categorie.



,,De dreiging is erg groot en concreet'', was de toelichting. ,,Het directoraat waarschuwt voor de mogelijkheid van aanslagen op toeristische locaties in het gebied en die kunnen nu elk moment plaatsvinden.'' Op 25 januari wordt de Egyptische revolutie van 2011 gevierd en rond die datum was er de voorbije jaren vaker jihadistisch geweld gericht op Israëlische doelwitten.



Een vuilniswagen gevuld met explosieven is eerder deze maand op een grensbewakingspost in de Egyptische Sinaï gereden. Tien mensen kwamen hierbij om het leven. Nog eens 22 personen raakten gewond. Islamitische extremisten van IS schoten vorig jaar november twaalf Egyptische militairen dood tijdens een aanval op een controlepost op 40 kilometer van de stad Bir al-Abd, in het noorden van de Sinaï. Zes soldaten raakten daarbij gewond.