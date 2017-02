Israël breidt nieuwbouw in nederzettingen opnieuw uit

Premier Benjamin Netanyahu gaf zijn goedkeuring aan de bouw van de ruim 3.000 woningen, waarmee direct van start werd gegaan. De eerste 2.000 woningen worden onmiddellijk gebouwd, de overige in verschillende fases.



'We zitten in een nieuwe periode waarin het leven in Judea en Samaria weer op de rails staat', aldus Lieberman in de verklaring. Het is al de derde keer sinds het aantreden van de Amerikaanse president Donald Trump dat Israël uitbreidingen van het aantal huizen in de nederzettingen aankondigt. Vorige week werd de bouw van 2.500 wooneenheden in Judea en Samaria goedgekeurd, 'om te beantwoorden aan de woonbehoeften en de behoeften van het dagelijkse leven'.



Bevriezing bouwwoede

De VN-Veiligheidsraad eiste in december een volledige bevriezing van de Israëlische bouwwoede op Palestijns grondgebied. Daarbij werd benadrukt dat de Israëlische kolonies op de Westelijke Jordaanoever overtredingen zijn van het internationaal recht en een belemmering vormen voor een tweestatenoplossing.



Israël lijkt zich echter gesterkt te voelen door Donald Trumps vriendelijkere houding tegenover Israël dan zijn voorganger Barack Obama. Waar Obama's administratie uitbreidingen van nederzettingen steeds scherp veroordeelde, doet Trumps administratie dat niet. Op 15 februari staat er een ontmoeting in het Witte Huis gepland tussen Trump en premier Netanyahu, waarbij de nederzettingen besproken zullen worden.