Israël weigert buitenlanders die Israël-boycot promoten

Volgens Israëlische media krijgen activisten geen visum of verblijfsvergunning meer als ze publiekelijk oproepen tot het boycotten van Israël of nederzettingen. Ook als buitenlanders een organisatie representeren die een Israël-boycot bepleit, mogen ze het land niet in. De wet houdt wel rekening met de mogelijkheid uitzonderingen te maken. Het is niet duidelijk wanneer de wet ingaat.



Israël voert met de wet de strijd op tegen de BDS-beweging. BDS staat voor boycot, desinvesteringen en sancties. De beweging wil een wereldwijde boycot van Israël totdat het land onder meer een einde maakt aan de illegale bezetting van de Palestijnse gebieden. Het parlement geeft als toelichting bij de wet: 'De afgelopen jaren wordt er vaker opgeroepen tot een Israël-boycot. Dit blijkt een nieuw front in de oorlog tegen Israël, waar we tot nu toe niet goed op voorbereid waren.'