Israëlisch bedrijf wil geld zien van SpaceX na ontploffing

Jeugdwerker schrijft brief aan Jordy: Sorry, sorry, sorry

4 september De dood van de 19-jarige Jordy Brouillard, die afgelopen week stierf door ontbering in een tentje in de Gentse Blaarmeersen, beroert velen. Meteen na zijn dood rezen er vragen over de jeugdhulpverlening. Kon Jordy's dood vermeden worden? Een Gentse jeugdwerker schrijft vandaag in een open brief zijn verdriet van zich af: ,,Ik wil me verontschuldigen en hoop van ganser harte dat je me kunt vergeven."