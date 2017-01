Italiaan (16) pleegt samen met vriend gruwelijke bijlmoord op ouders

De inwoners van het kleine dorpje Pontelangorino, dat in de buurt van Venetië ligt, zijn in shock. Ze kunnen nog steeds niet geloven dat de 16-jarige Riccardo zijn ouders om het leven heeft gebracht. Iedereen kende de slachtoffers, de 59-jarige Salvatore en 45-jarige Nunzia, die een restaurant hadden in het dorp.

De lichamen van het echtpaar werden dinsdagnacht gevonden in de keuken en garage van het huis waar het gezin woonde. Beiden hadden een verbrijzelde schedel en een plastic zak om hun hoofd. Italiaanse media schrijven dat Riccardo het stel vermoordde met een bijl. Zijn plan was om hun lichamen te dumpen in een kanaal in de buurt. Toen hij doorkreeg dat dat niet ging lukken, zette hij een overval in scène.

Bij de dubbele moord kreeg de 16-jarige hulp van zijn 17-jarige vriend Manuel. Volgens dorpelingen waren de twee altijd samen. Riccardo zou zijn vriend hebben overgehaald mee te doen en hem 1000 euro hebben beloofd als beloning. De introverte Manuel keek op tegen de een jaar jongere Riccardo en besloot mee te doen.

De politie zegt dat het motief voor de moord nog wordt onderzocht. Maar de Italiaanse krant Corriere della Sera denkt te weten wat er is gebeurd. Riccardo zou ruzie hebben gehad met zijn ouders omdat hij het slecht deed op school. Hij vond dat met name zijn moeder zich te veel met zijn leven bemoeide. De gemoederen liepen zo hoog op, dat Riccardo hen wilde vermoorden.

Samen met Manuel ging hij dinsdagnacht naar zijn ouders. Nadat hij hun hoofd had ingeslagen met een bijl, sleepte hij hun lichamen door het huis en belde vervolgens zelf zijn buren, zodat hij niet als dader zou worden gezien. De tiener en zijn vriend dumpten hun bebloede kleren en het moordwapen in een kanaal in de buurt.