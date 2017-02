Italiaans restaurant beloont beleefde kinderen

Misdaadgroep van 'goudwassers' opgerold: verwerkten 750 kilo goud

15:55 Politiekorpsen uit Italië, Hongarije en Slovenië hebben een misdaadgroep opgerold die waren gespecialiseerd in het stelen, smelten en verhandelen in staafvorm van gouden voorwerpen. In het afgelopen jaar dat de politie de organisatie volgde, werd er ongeveer 750 kilo puur goud verwerkt met een waarde van circa 25 miljoen euro.