Italiaanse jongere krijgt 500 euro als anti-terreurmaatregel

Via een app mogen in totaal 575.000 tieners vanaf vandaag vouchers downloaden die zowel online als aan de kassa gebruikt kunnen worden. In totaal heeft iedere Italiaanse jongere recht op 500 euro, waarmee deze onder meer boeken, museumbezoeken, filmtickets, tickets voor concerten en voor nationale parken kan financieren.



De regel kost de Italiaanse regering 290 miljoen euro. ,,Dit initiatief herinnert jongeren eraan hoe belangrijk cultuurconsumptie is, zowel voor zelfverrijking als voor het versterken van de samenleving", zei regeringsfunctionaris Tommaso Nannicini bij de presentatie van het plan.



Radicalisering

Ook dient de cultuurbon om radicalisering tegen te gaan. Terreurgroep Islamitische Staat (IS) pleegde in Europa meermalen aanslagen op cultuurgerelateerde plekken, zoals het concert van Eagles of Death Metal in het Bataclan in Parijs. ,,Zij willen terreur, wij antwoorden met cultuur", zei de Italiaanse premier Mateo Renzi na de aanslagen van IS in Parijs. De cultuurbon moet jongeren helpen herinneren aan het belang van de Italiaanse cultuur en samenleving.



Het plan geldt voor alle Italiaanse jongeren en staat dus los van culturele of etnische achtergrond. Het is de eerste keer dat een overheid in Europa tot een dergelijke maatregel besluit.



Het plan werd goed ontvangen door onder meer de Verenigde Naties, maar het Italiaanse bedrijfsleven en de oppositie zijn minder verheugd met de actie. De bedrijven zien liever dat het geld in de niet bepaald florerende economie wordt gestoken. De oppositie ziet het plan meer als een manier om jonge kiezers achter de huidige regering te krijgen.