Italië bouwt houten huisjes na zware aardbeving

Duits meisje vervolgd voor steekpartij en IS-steun

16:39 Een zestienjarig meisje dat in februari in Duitsland een agent neerstak in Hannover is aangeklaagd wegens poging tot moord en steun aan een terroristische organisatie. Volgens het Openbaar Ministerie handelde Safia S. in opdracht van terreurbeweging Islamitische Staat.