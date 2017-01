Italië start onderzoek naar lawinedoden

De Italiaanse autoriteiten onderzoeken of een reeks van slechte communicatie, onderschatting van de risico's en te laat reageren bij dagenlange hevige sneeuwval hebben bijgedragen aan de lawine-ramp die zich vorige week in het hotel in Farindola voltrok. Daarnaast wordt de constructie van het resort onderzocht en rijst de vraag of het überhaupt open had mogen zijn in deze weersomstandigheden.

Op een persconferentie sprak Cristina Tedeschini, openbaar aanklager van het nabijgelegen Pescara, over ,,een gebrek aan efficiëntie" in de communicatie van de lokale hulpdiensten op de dag van de tragedie, maar zei tevens dat het nog te vroeg was om te stellen dat een betere organisatie levens had kunnen redden. Vlak voordat de lawine het hotel trof, zou de hotelmanager hebben verzocht de toegangswegen sneeuwvrij te maken zodat zijn gasten konden vertrekken. Dat verzoek werd echter afgewezen omdat een sneeuwruimer kapot zou zijn en er geen geld beschikbaar was voor een reparatie.

Het hotel stortte woensdag in nadat aardbevingen een kleine week geleden een grote lawine veroorzaakten. Volgens de Amerikaanse geologische dienst USGS hadden de drie zwaarste bevingen een kracht van 5,3, 5,7 en 5,3 en vonden ze binnen een uur plaats. De lawine heeft tot nu toe 15 slachtoffers geëist.

Massimiliano Giancaterino, broer van één van de slachtoffers en tevens oud-burgemeester van Farindola, zei tegen persbureau AP dat wat hem betreft het geen zin heeft om nu te speculeren over de vraag of de tragedie voorkomen had kunnen worden, terwijl het onderzoek nog maar net is begonnen. ,,Nu is het niet tijd voor aannames", aldus Giancaterino. ,,Mijn gedachten gaan uit naar de vrienden en familie van degenen die nog steeds worden vermist.’’