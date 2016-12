Jaarvangst cocaïne in Antwerpse haven stijgt sterk

De recordvangst is goed voor 584 miljoen doses die vernietigd werden. Desondanks wordt België overspoeld met drugs uit Zuid-Amerika, waardoor de drug nooit eerder zo goedkoop was voor de handelaars.



,,Onze afdeling Drugs heeft vastgesteld dat dealers tegenwoordig 'maar' 26.000 tot 28.000 euro per kilo zuivere cocaïne betalen. Maar ook al is die prijs fel verlaagd, de handelaars blijven vele miljoenen winst maken", zegt gerechtelijk directeur Stanny De Vlieger van de Federale Gerechtelijke Politie Antwerpen.



Prijzenslag

De gebruikers van cocaïne merken echter weinig van de prijzenslag die aan de gang is in de drugswereld. Zij betalen in het Belgische uitgaansmilieu nog altijd gemiddeld 50 euro per gram. De afdeling Drugs van de Federale Gerechtelijke Politie Antwerpen heeft in 2016 samen met de douane 86 nieuwe drugsonderzoeken geopend. Daarbij zijn 162 arrestaties verricht en is zo'n 7,52 miljoen euro aan contant geld in beslag genomen.