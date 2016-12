Jachtluipaard in rap tempo met uitsterven bedreigd

De populatie van de cheeta daalt sneller dan verwacht. Dat blijkt uit recent onderzoek van drie gerenommeerde dierenorganisaties. Volgens het onderzoeksrapport zijn er in de hele wereld nog maar 7100 cheeta's in het wild te vinden, terwijl dit er begin vorige eeuw nog 100.000 waren.

Vooral de Aziatische populatie is er slecht aan toe. In Iran leven bijvoorbeeld minder dan 50 luipaarden. Ook blijkt dat het aantal jachtluipaarden in Zimbabwe met 85 procent daalde in 16 jaar tijd; van 1200 naar hooguit 170 dieren.

,,Uit de bevindingen blijkt dat de cheeta veel kwetsbaarder is dan eerder werd gedacht'', licht professor Sarah Durant van de Wildlife Conversation Society toe. Doordat het vliegensvlugge dier moeilijk te traceren is en zich over een groot gebied verspreid, is het voor onderzoekers vaak lastig om het juiste aantal te meten. ,,Gezien het karakter van deze ongrijpbare kat, is het moeilijk om harde informatie te verzamelen over de soort, wat ertoe leidt dat de ernst van de situatie al gauw over het hoofd wordt gezien'', aldus Durant.

Leefomgeving en handel

De grootste reden voor de snelle daling van het aantal cheeta's is volgens het onderzoek het kleiner worden van de leefomgeving. De meeste cheeta's leven in het zuiden van Afrika. 77 procent van hun leefomgeving daar valt buiten beschermd gebied en wordt vaak omgebouwd tot boerenland. Mede daardoor daalde het aantal cheeta's in Zimbabwe flink.

Een andere dreiging is volgens het Cheetah Conservation Fund de illegale handel van welpjes. Met name in het Midden-Oosten zijn de cheetawelpen populaire huisdieren. Een jong kan daar op de zwarte markt 10.000 dollar opleveren. Vaak is het nog maar de vraag of ze de reis overleven. ,,Ze worden in een krat gegooid, leven in hun eigen uitwerpselen en reizen dagen zonder voedsel. Veel van hen gaan al dood voordat ze aankomen'', aldus Laurie Marker, directrice van het fonds, eerder tegen de BBC.