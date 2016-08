Japan zet zich schrap voor krachtige tyfoon

Verwacht wordt dat tyfoon Lionrock hevige winden en regen met zich zal meebrengen op maandag en dinsdag in het oosten en noordoosten van Japan. Door de storm kunnen golven ontstaan van zeven tot negen meter.



Tiende tyfoon

Rond 02.00 uur Nederlandse tijd was de tyfoon, de tiende van het seizoen, op ongeveer 350 kilometer ten zuidoosten van het eiland Hachijo genaderd. De storm verplaatst zich in noordoostelijke richting, aan zowat 25 kilometer per uur. De windsnelheden bedragen gemiddeld 162 kilometer per uur, met windstoten tot 216 kilometer per uur.



In de regio Kanto, in het noordoosten van het eiland Hokkaido, wordt morgenochtend tot 150 millimeter regen verwacht, aldus het Agentschap.