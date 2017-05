Jemen: Half miljoen kinderen op randje van de dood

De Verenigde Naties schatten dat de afgelopen jaren meer dan tienduizend mensen om het leven zijn gekomen, al ligt het werkelijke aantal mogelijk een stuk hoger. Maandelijks zou het om ruim honderd burgers gaan. Vanwege de strijd tussen de Houthi-opstandelingen en een internationale coalitie onder leiding van Saudi-Arabië is de economie volledig ingestort.

Honger

Egeland zei telefonisch vanuit de hoofdstad Sanaa dat een humanitaire ramp dreigt. ,,We hebben via het Wereldvoedselprogramma zo'n 3,1 miljoen mensen bereikt, terwijl 7 miljoen mensen honger dreigen te lijden. Dat betekent feitelijk dat vier miljoen in april niets kregen'', stelde de ervaren hulpverlener en VN-adviseur.