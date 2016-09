Jihadiste vervolgd wegens vondst bomauto Parijs

De jonge vrouw wordt beschuldigd van 'bendevorming in verband met een criminele terroristische onderneming' en 'moordpoging door een georganiseerde bende', zo verduidelijkte het Franse openbaar ministerie.



De moeder van drie kinderen, van wie vermoed werd dat ze naar Syrië wilde vertrekken, werd dinsdag samen met haar partner gearresteerd in het zuiden van Frankrijk. De man is intussen weer vrijgelaten. De vingerafdrukken van de vrouw werden afgelopen week aangetroffen op de achterlaten auto in het centrum van Parijs die gevuld was met gasflessen.



De politie zoekt nog naar de 19-jarige dochter van de eigenaar van de Peugeot 607, die eveneens geradicaliseerd zou zijn.



Mislukte poging

Volgens een bron dichtbij het onderzoek zegt Ornella G. dat de jonge vrouwen na hun mislukte poging om de wagen in brand te steken, op de vlucht sloegen voor een man van wie ze dachten dat hij een agent in burger was. Een andere bron zegt dat er een conflict zou zijn geweest tussen de verdachten.