Jimmy Fallon laat niets over van kapsel Donald Trump

Geliefde Braziliaanse soapster verdrinkt op de set

9:57 Een van de meest geliefde soapsterren van Brazilië is gisteren verdronken in de rivier waar opnames werden gemaakt voor de tv-serie waarin hij speelde. Domingos Montagner was na een een opnamedag met een actrice gaan zwemmen in de rivier de Sao Francisco. Hij werd echter meegesleurd door de sterke stroming en verdronk.