Jonge Chinees trending met Marokkaans woestijnpoesje

Op Facebook vertelt Ho hoe hij door het poesje te redden ook zijn eigen ziel had gered. Zijn lezers smolten en maakten het verhaal trending. ,,De weg door de woestijn was eenzaam. Hoewel ik naar het einde van de tocht toe werkte, voelde ik een onverklaarbare leegde en eenzaamheid”, aldus Ho. Dat Life op zijn pad zou komen, stond in de sterren geschreven, denkt hij. ,,Ze vocht voor haar leven in moeilijk omstandigheden.” Net als Ho op zijn fiets in de woestijn.



De jonge Chinees wil zijn woestijnpoes nu meenemen naar de andere kant van de wereld. Zijn volgers moedigen hem uiteraard aan. Klein probleem: Hong Kong kent strenge quarantainewetten voor het binnenbrengen van huisdieren. Bovendien heeft Life geen gezondheidspaspoort en is ze ook nog te jong voor de inentingen.



Ho's plan is nu het poesje onder te brengen bij een Marokkaanse adoptiefamilie. Als alle paperassen zijn geregeld zal Life naar China vliegen, weet hij zeker. Ze is daar al een fenomeen.