Jongen (9) ontfermde zich in door lawine bedolven hotel over vriendjes

De kinderen zaten zonder eten of drinken opgesloten in een kleine ruimte van de biljartkamer in het viersterrenhotel dat bijna volledig werd weggevaagd door de lawine. Edoardo Di Carlo knuffelde de andere kinderen, zong liedjes en vertelde verhaaltjes uit 'Frozen', Ludovica's favoriete film, aldus The Telegraph.



Pikzwarte ruimte

Samen met de 6 jaar oude Ludovica Parete en de 7-jarige Samuel Di Michelangelo bracht de dappere Edoardo twee ijskoude dagen en nachten door in een pikzwarte ruimte in het ingestorte hotel Rigopiano in Farindola.



De kinderen werden vrijdag gered en per helikopter overgebracht naar een ziekenhuis in Pescara, aan de Adriatische kust, waar ze herstellen van het vreselijke avontuur.



Maandag werd bekend dat de ouders van Edoardo bij de lawine om het leven zijn gekomen. Hij heeft nog twee broers van 17 en 19 jaar oud. Zijn tante Simona Di Carlo reisde naar Pescara af om zich over haar neefje te ontfermen.



Ludovica's vader, moeder en broer overleefden de lawine. De ouders van Samuel worden nog vermist.