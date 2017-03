Jongen uit Arkansas bewijst op unieke manier dat hij niet onder invloed rijdt

Turkse minister levert harde kritiek op Europa tijdens speech in Hamburg

7 maart Vanaf het balkon van het consulaat-generaal in Hamburg heeft de Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlüt Cavusoglu vanavond in Duitsland wonende landgenoten toegesproken. Hij gaf in zijn speech niet alleen Europa maar vooral ook Duitsland een flinke veeg uit de pan.