Jury acht Nederlander schuldig aan doodslaan dakloze

De jury en het Tongerse assisenhof oordeelden dat B. zijn slachtoffer Mostapha Atillah (44) op 26 oktober 2014 opzettelijk slagen en verwondingen toebracht met het oogmerk om te doden. Hij deed dat met voorbedachten rade. B. had de dag ervoor tegen een maat gezegd dat hij Mostapha het hoofd zou inslaan als die hem geen 17 euro zou betalen na de verkoop van een fiets die hij had gestolen en opgeknapt. De Nederlander bekende bij zijn arrestatie meteen dat hij Mostapha had geslagen.

Getuige

De bekentenis werd ondersteund door de getuigenis van een andere dakloze die in dezelfde ruimte lag te slapen. Hij werd gewekt door B. nadat die zijn slachtoffer de schedel al had ingeslagen. De Nederlander wist dat hij te veel kracht gebruikte, maar mepte desondanks nog een zestal keren op het hoofd van Mostapha. De medebewoner ging ervandoor en alarmeerde de hulpdiensten.

Tientallen schedelfracturen

,,Het staat vast dat de geweldpleging opzettelijk was", klonk het vanavond bij de voorlezing van het arrest over de schuld. ,,De opzet tot doden blijkt onder meer uit het wapen en de intensiteit van de slagen. Het slachtoffer vertoonde meerdere complexe scheur- en slagwonden aan het voorhoofd. Er waren tientallen impactfracturen aan de schedel. Verder had Mostapha een gebroken neus, oogkassen en boven- en onderkaak. De verwondingen werden met grote kracht toegebracht."

De intentie tot doden blijkt volgens jury en Hof uit het feit dat B. na de eerste schedelfractuur nog meer slagen toebracht aan een weerloos slachtoffer. ,,Hij handelde voorbedacht. Hij wilde een statement maken voor de andere daklozen. Aan Angelo B. had hij gezegd dat hij het hoofd zou inslaan van Mostapha als die niet zou betalen. Kort nadien heeft Brands effectief het hoofd van Mostapha ingeslagen", klonk het.

B. toonde in zijn laatste woord voor de beraadslaging door de jury berouw. ,,Ik heb er heel veel spijt van dat het zo uit de hand is gelopen. Het was niet mijn bedoeling. Ik heb er spijt van”, zei hij. Zijn advocaten vroegen de jury tijdens de rechtszaak om begrip voor de leefsituatie van hun cliënt. Die zou op zijn zesde seksueel zijn misbruikt door een stalknecht op de boerderij van zijn adoptievader. Na dat hoofdstuk te hebben afgesloten leidde hij een normaal leven en werkte hij. Tot de Nederlander terechtkwam in een vijandige wereld die de zijne niet was waarin hij moest zien te overleven. ,,Zonder alcohol was hij een aangenaam mens, onder invloed kwam het slechtste in hem naar boven", aldus de verdediging.

'Gewelddadig'

De advocaat van de zus van het slachtoffer verwees in zijn pleidooi naar de gewelddadige antecedenten van B. ,,Zo kneep hij zijn ex de keel dicht, totdat ze het bewustzijn verloor. Van een andere ex had hij het achtjarig zoontje bij de keel gegrepen. Met een mes had hij een ex-vriendin achternagezeten en daarna haar autoruit aan diggelen geslagen. Hij sloeg zijn adoptievader een schedelbasisfractuur." Net als bij het doodslaan van Mostapha deed B. volgens advocaat Jef Vermassen aan schuldverschuiving. ,,Hij vertelde hier dat hij dakloos was geworden omdat het de schuld is van de Belgische staat en het OCMW. Het is altijd de fout van iemand anders. Het was volgens Brands ook Mostapha die hem eerst met een mes te lijf zou zijn gegaan."

Vermassen wilde B. niet als psychopaat bestempelen maar haalde wel enkele kenmerken aan. ,,Hij is rancuneus, vergeet en vergeeft nooit. Dat hoorden we hier van zijn ex. Mostapha had van de vader van twee meisjes vernomen dat B. hen zou hebben lastig gevallen. Men wilde hem interpelleren maar hij schopte een medebewoner van de trap. Atillah had met het mogelijke aanrandingsverhaal het zijn blazoen besmeurd. En zoiets pikte een narcistische B. met zijn opgeblazen zelfbeeld niet. B. was zelf in de vijfde wereld beland maar kon het niet laten om neerbuigend over zijn medebewoners te praten. Hij noemde hen het uitschot van de maatschappij dat een spuitje verdiende. Hij zag zichzelf als de goede tussen al dat gespuis”, zei Vermassen.