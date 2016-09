Juryleden Nobelprijs moeten aftreden wegens medisch schandaal

'De vertrouwenscrisis is van dien aard dat we hen gaan vragen om de commissie te verlaten', zei de commissievoorzitter Thomas Perlmann tegen het Zweedse persbureau TT.



De laureaten voor de Nobelprijs voor Geneeskunde worden elk jaar gekozen door vijftig artsen van het beroemde Karolinska-Instituut in Zweden. Voormalig decaan Harriet Wallberg en haar opvolger Anders Hamsten maakten deel uit van de commissie, maar worden nu gevraagd af te treden door hun rol in het schandaal rond de Italiaanse chirurg Paolo Macchiarini. Die werd in maart ontslagen nadat twee van zijn patiënten waren gestorven en een andere erg verzwakt uit een operatie kwam.



Inschattingsfout

Harriet Wallberg was decaan van het Karolinska-Instituut toen hij aangetrokken werd, waardoor haar nu een ernstige inschattingsfout wordt verweten. Van Anders Hamsten wordt gezegd dat hij veel te laat reageerde en de omvang van het schandaal verkeerd heeft ingeschat.



De Italiaanse chirurg, die gastprofessor was aan het Karolinska-Instituut, werd wereldberoemd in 2011 toen hij de eerste transplantatie van een kunstmatige luchtpijp uitvoerde.



Medische en ethische regels

Uit meerdere onderzoeken is gebleken dat hij zich bij zijn operaties niet aan de medische en ethische regels hield. De Zweedse politie heeft een onderzoek naar hem ingesteld wegens doodslag, waarvoor hij zes jaar gevangenisstraf kan krijgen. Hij wordt er ook van beschuldigd foute informatie op zijn cv te hebben gezet.