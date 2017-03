Kan Nederland Turkse minister nu wel of niet stoppen?

Kan het kabinet de Turkse minister die hier campagne voor Erdogan komt voeren nu wel of niet stoppen? Staatsrechtgeleerden zijn het niet eens. Volgens Paul Bovend’Eert druist een verbod tegen de Grondwet in, maar Wim Voermans ziet wél mogelijkheden om de Turkse bewindsman weg te houden.

Volgens Voermans, hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Leiden, kan het ministerie van Buitenlandse Zaken bewindsman Mevlüt Cavusoglu mogelijk tegenhouden door hem de toegang tot Nederland te weigeren. Dat gebeurde al eerder bij de komst van radicale sjeiks als Al-Mutairi (2016) en Aaidh al-Qarni (2015). Voermans: ,,Een minister op deze manier tegenhouden zou natuurlijk een diplomatieke rel van jewelste geven, maar de vraag is of het écht erger kan dan het nu al is. Op dit dossier is de relatie tussen Nederland en Turkije hoe dan ook ernstig bekoeld.’’

Daarnaast kan de gemeente Rotterdam de campagnebijeenkomst die de Turkse minister volgende week zaterdag in de Maasstad wil houden volgens Voermans wellicht ook tegenhouden op grond van de Wet openbare manifestaties (WOM). ,,Dat zou sowieso kunnen als de organisatoren de bijeenkomst niet officieel aanmelden: dat is namelijk verplicht.

De gemeente zou de bijeenkomst ook kunnen verbieden door te benadrukken dat ze wanordelijkheden vrezen en daar niet genoeg agenten voor hebben. Of de rechter zo’n verbod dan toestaat, als dat door de tegenpartij wordt aangevochten, is echter de vraag.’’ Om zijn zaak te bepleiten kan Aboutaleb, burgemeester van Rotterdam, dan verwijzen naar de opstootjes met Turkse-Nederlanders in Rotterdam medio juli vorig jaar.

Noodverordening

Een andere mogelijkheid om de Turkse campagnebijeenkomst te stoppen, is de instelling van een zogenaamde ‘noodverordening’ door de gemeente Rotterdam. Voermans: ,,Via zo’n noodverordening kan het college bijeenkomsten of betogingen gedurende een bepaalde tijd op een bepaalde plek verbieden. Die noodverordening moet dan wel door de gemeenteraad worden bekrachtigd: er moet steun voor zijn.’’ Noodverordeningen zijn de afgelopen jaren zeer regelmatig door gemeenten ingezet; bijvoorbeeld om rellen rond voetbalstadions of azc’s te voorkomen.

Het ligt, zegt Voermans, in ieder geval niet voor de hand om te verwijzen naar de inhoud van de speech die de Turkse minister mogelijk zal geven. ,,We kennen hier vrijheid van meningsuiting en die wordt niet snel begrensd, dus het zal, als je dit juridisch aan wil pakken, moeten gaan om de vrees voor ordeverstoringen; niet om het feit dat de boodschap ‘ongewenst’ is.’’

Het kabinet heeft zelf al wel duidelijk gemaakt dat het niet zit te wachten op een Turkse hoogwaardigheidsbekleder dat campagne komt voeren voor een Turks referendum dat de Turkse president Erdogan nóg meer macht geeft. Voermans: ,,De achterliggende emotie is duidelijk: Nederland is helemaal niet gelukkig met het feit dat Turkije door dit referendum misschien afglijdt naar een dictatuur, maar dat gevoel zal juridisch gezien geen rol kunnen spelen.’’

Vrijheid van meningsuiting

Voermans’ college Paul Bovend’Eert, hoogleraar staatsrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen, ziet géén juridische reden om het bezoek van de Turkse minister af te stoppen. De Turken maken, zoals ze zelf inmiddels in de media benadrukken, volgens Bovend’Eert ‘gewoon’ gebruik van twee belangrijke Nederlandse grondrechten: vrijheid van meningsuiting en vrijheid van vergadering en betoging.

Volgens Bovend’Eert gaat het om een ‘normaal democratisch proces’. ,,Er komen leden van de partij van Erdogan naar Nederland om campagne te voeren voor een referendum onder Turkse-Nederlanders die stemrecht hebben. Daar is niks mis mee. Nederlandse lijsttrekkers zouden, nu hier Kamerverkiezingen aankomen, précies hetzelfde mogen onder Nederlanders in Turkije.’’

In juridische zin is het volgens de hoogleraar belangrijk dat de Turkse minister van Buitenlandse Zaken die naar Rotterdam komt, hier als lid van de partij van Erdogan aanwezig is, en níét als bewindsman. ,,In die hoedanigheid mag hij hier gewoon campagne voeren, net als premier Rutte dat op dit moment ook overal als lijsttrekker mag, voor de Nederlandse verkiezingen. Pas als zo’n man zich als minister in Nederlandse interne aangelegenheden mengt, kan dat op basis van internationale verdragen een probleem worden.’’