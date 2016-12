Kapers Libisch vliegtuig ontkennen schuld voor rechtbank

Paus wenst mensen die door oorlog getekend zijn kerstvrede

13:25 In zijn jaarlijkse kersttoespraak voorafgaand aan het 'Urbi et Orbi', heeft paus Franciscus vandaag opgeroepen tot wereldwijde vrede. ,, Alleen dan is er kans op een welvarender toekomst voor iedereen.'', zei het hoofd van de katholieke kerk in zijn toespraak vanaf het balkon van de Sint-Pietersbasiliek in Vaticaanstad.