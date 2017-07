Kardinaal Pell houdt onschuld vol bij eerste bezoek aan rechtbank

De 76-jarige Pell is de derde man binnen de katholieke kerk en daarmee de hoogstgeplaatste geestelijke die ooit is aangeklaagd wegens seksueel misbruik. De zaak krijgt mede daarom een overweldigende aandacht. Sympathisanten van Pell klagen dat de man al is veroordeeld zonder dat de details van de aanklacht bekend zijn. Zelf houdt hij vol onschuldig te zijn.



Pell, gekleed in een zwart pak, zei niks tijdens de eerste hoorzitting in Melbourne, die voornamelijk om administratieve zaken draaide. Zijn advocaat Robert Richter maakte tegenover de rechter al wel duidelijk dat Pell ongeacht de aanklacht onschuldig zal pleiten.



Onschuld

'Om elke onduidelijkheid hierover te voorkomen en gezien de overweldigende belangstelling, wil ik hierbij vast naar voren brengen dat kardinaal Pell zijn onschuld zal bepleiten op alle aanklachten', zo zei Richter tegen de rechtbank.



De hoorzitting nam slechts enkele minuten in beslag, waarna het gezelschap zich onder politiebegeleiding een weg naar buiten baande. Daar werd hij door zowel voor- als tegenstanders toegeschreeuwd. 'We houden van je', riep een vrouw. Terwijl een ander schreeuwde: 'Je werd geacht de kinderen te beschermen!'