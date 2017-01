Kerkschutter (22) Charleston: Ik heb geen spijt

De enige personen waar de 22-jarige sorry tegen zegt, zijn z'n ouders. ,,Ik heb geen traan gelaten voor de mensen die ik heb gedood", schreef de Amerikaan zes weken na zijn daad in zijn gevangenisdagboek, zo blijkt tijdens het enkele dagen durende proces dat momenteel aan de gang is en waarbij onder meer 38 nabestaanden van slachtoffers en getuigen aan het woord komen.



Volgens Roof is het niet eerlijk dat hij zoveel verklaringen van de geliefden van zijn slachtoffers aan moet horen. Hij eiste tijdens de tweede dag van het proces zelfs dat nabestaanden minder spreektijd krijgen in het proces.



Kans om vrij te komen

Roof hangt de doodstraf of levenslang boven het hoofd. De Amerikaan zou eerder hebben aangeboden om de moorden toe te geven in ruil voor een levenslange gevangenisstraf zonder kans om vrij te komen.



Roof werd half december al schuldig bevonden aan 'door haat ingegeven misdaden'. De zaak draait vooral om zijn racistische motieven. Het proces werd deze week in de staat South Carolina vervolgd. De straf is bepaald door dezelfde jury die hem eerder schuldig bevond.



Later dit jaar moet de kerkschutter zich in een aparte zaak op staatsniveau verdedigen tegen de negenvoudige moord zelf. Roof, die zich erop voor laat staan een blanke racist te zijn, wilde met zijn daad een rassenoorlog ontketenen en vindt zichzelf volledig toerekeningsvatbaar. In een brief aan de federale rechtbank, die gaat bepalen of executie de gepaste straf is, schreef de veroordeelde eerder dat hij ,,geen beroep zal doen op psychiaters of zal proberen aan te tonen dat hij geestelijk gestoord is''.



Bijbelstudie

Op de avond van 17 juni vorig jaar stormde Roof het kerkje - de Emanuel African Methodist Episcopal Church - binnen. De kerk hield op dat moment een bijbelstudie, waar Roof met twaalf anderen aan meedeed. Terwijl de kerkgangers aan het bidden waren, met het hoofd naar beneden en de ogen gesloten, opende hij het vuur. Slechts een van de slachtoffers overleefde. Een dag later werd de schutter, na een klopjacht van zo'n dertien uur, opgepakt.



Roof zei de kerk gekozen te hebben omdat deze als 'zwart' bekend staat. Ook schreef hij een racistisch manifest: ,,Negers hebben een lager IQ, minder zelfcontrole en meer testosteron. Deze drie zaken zorgen voor meer gewelddadig gedrag.''



Roof werd, in afwachting van zijn proces, in de gevangenis aangevallen door medegevangene Dwayne Stafford. De 22-jarige schutter kreeg daarna zoveel donaties (ruim 100.000 dollar) dat hij op borgtocht vrijkwam.