Kerstavonddiensten op plek aanslag Berlijn

Amri ook gelinkt aan 'toe­la­tings­moor­d' op tiener

12:08 De Duitse politie onderzoekt nu ook of Anis Amri iets te maken heeft met de mysterieuze moord op Victor E. (16). Die werd in oktober doodgestoken terwijl hij met zijn vriendinnetje aan de waterkant zat. Tot ieders verbazing eiste IS de moord twee weken later op.