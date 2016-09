Kever van nazi stond jaren in Zeeuwse tuin

Peters, op vakantie in Zeeland, ontdekte het autootje en informeerde ernaar bij de bakker. Mathieu Sonnemans: ,,We hebben altijd wel vermoed dat het van Seyss-Inquart, de Rijkscommissaris van de nazi's in bezet Nederland, is geweest. Peters heeft het aan de hand van het kentekennummer uitgezocht. Mijn broer en ik zijn Volkswagengek. Het Kevertje heeft altijd als aandachttrekker voor de winkel gestaan. Maar we waren nooit zo handig op de computer en bovendien hadden we het veel te druk. Je moet dan ook de fabriek in Wolfsburg bellen en daar zitten ze echt niet te wachten op vragen over hun oorlogsverleden."



Peters nam die moeite wel en ontdekte dat de Kever met het 'brilletje' als achterruit in 1939 in Hannover op naam van Gertrud Seyss-Inquart is gezet. ,,Na de Duitse capitulatie is het Kevertje in de garage van een villa in Den Haag gestald'', zegt Sonnemans. ,,Die mensen waren pro-Duits. Zulke autootjes waren taboe. Ze werden in de fik gestoken. De Kever is later verkocht aan een smid op Tholen, die het heeft opgeknapt en gebruikt als bestelauto." Via een particulier in Serooskerke kwam de auto eind jaren 60 bij de broers Harry en Mathieu Sonnemans terecht.