Kilo's mensennagels in de strijd tegen stroperij

Marjo Hoedemaker van de Hoedemaker Elephant Foundation en Simone Eckhardt van Stichting SPOTS denken dat ter plekke 'oorlog voeren' weinig zin heeft. ,,De oplossing ligt bij de kopers van die medicijnen.'' Er moet volgens de actievoerders bewustzijn gecreeërd worden. ,,Daarom richten we alle pijlen op de regering in Vietnam en China.''



Op de CITES-top in Johannesburg (Zuid-Afrika) eind deze maand komen meer dan 180 landen bijeen om nieuwe afspraken te maken over de internationale handel in bedreigde dier- en plantsoorten. Marjo en Simone willen daar een hele berg met menselijke nagels overhandigen aan een delegatie van China, Vietnam en Zuid-Afrika.



China en Vietnam zijn de grootste afnemers van lichaamsdelen van de leeuw, neushoorn en olifant. Zuid-Afrika is het land waar de meeste neushoorns worden gestroopt en het land dat op grote schaal leeuwenbotten exporteert naar Azië.



Koekje van eigen deeg

De mensennagels functioneren als een 'koekje van eigen deeg', zo vertelt Simone Eckhardt. Onze nagels bestaan net als de hoorn van een neushoorn uit keratine. Deze stof heeft medisch gezien geen enkele waarde, maar daar denkt de traditionele Aziatische geneeskunde anders over.



Zo zouden leeuwenbotten, olifantenslagtanden of de hoorn van neushoorns ziekten zoals kanker genezen en kwalen voorkomen zoals impotentie. De werking is echter nooit wetenschappelijk aangetoond, maar berust vooral op oude tradities.



Uitsterven

Dit laten doordringen bij het Aziatische publiek blijkt een hele kluif. Met als gevolg dat de neushoorn de afgelopen 100 jaar is teruggedrogen van 100.000 naar 21.000. Volgens de laatste olifantentelling zijn er nog zo'n 352.000 olifanten. In 1979 waren dat er volgens schattingen nog 1,3 miljoen.



Eckhardt: ,,En omdat de tijger met uitsterven bedreigd raakt, wordt de koning van het dierenrijk de volgende op de medische menukaart. Leeuwenbotten dienen nu als alternatief voor tijgerbotten wat resulteert in een wereldwijde populatie van 20.000 leeuwen.''



Eckhardt verwacht dat de delegaties de berg nagels positief zullen ontvangen. ,,We gaan ze niet aan de schandpaal nagelen, dat werkt alleen maar averechts. We verwachten ook niet dat de stroperij in één keer stop wordt gezet, maar hopen dat regeringen educatie hoog op de agenda zetten. Als zij campagne voeren dat er geen wetenschappelijk bewijs is voor de geneeskrachten, zal de publieke opinie veranderen. Daar hechten die landen zeer veel waarde aan, ze willen natuurlijk geen gezichtsverlies lijden. Daarnaast spreekt voor zich dat er zonder vraag, geen aanbod is.''



Oproep

Bezorgde Nederlanders hebben bij elkaar al enkele kilo's nagels opgestuurd. Je kunt nog tot 19 september je eigen nagels of die van je huisdier knippen en opsturen.



Dit kan naar:

DierenPark Amersfoort

Barchman Wuytierslaan 224

3819 AC Amersfoort

t.a.v. nagelactie