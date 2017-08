Kim bezorgt Japanners grote schrik

De bewoners van het noordelijke Japanse eiland Hokkaido renden niet in paniek over straat, maar de schrik zat er zeker wel even in. In de grote stad Sapporo weten ze nu hoe de inwoners van Seoel zich voelen. Want de dreiging van het rakettenarsenaal van de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un werd vanochtend vroeg even heel concreet.

Het alarm ging letterlijk af. De Japanse tegenhanger van NL-Alert adviseerde bewoners hun toevlucht te zoeken in ‘stevige gebouwen en kelders’. Radio- en televisieprogramma's werden onderbroken. Het grote schrikbeeld doemde op: zou Japan nu heus voor de derde keer een atoomexplosie ondergaan? Nee, dus. Ja, er was wel grote schrik, maar nooit sprake van paniek, melden lokale media.

In Japan hebben ze wel vaker projectielen van een Kim hun kant op zien vliegen, maar dit was de eerste keer dat er een raket over dichtbevolkt gebied vloog. De miljoenenstad Sapporo, bekend van de Winterspelen van 1972, had zomaar geraakt kunnen worden. Voeg daarbij de reeks succesvolle kernproeven die het bewind in Pyongyang de laatste maanden heeft gedaan en de optelsom van een mogelijke raket en kernkop wordt een test van niet alleen de Japanse zenuwen. Wereldwijd is de Noord-Koreaanse actie veroordeeld.

De Japanse premier Shinzo Abe noemde de actie van de Noord-Koreanen 'roekeloos', 'ongekend' en een 'ernstige bedreiging voor ons land'. Abe sprak lang telefonisch met de Amerikaanse president Donald Trump, die hem opnieuw toezegde 'voor honderd procent aan de kant van Japan te staan', aldus de Japanse premier. Ondertussen wacht weer een spoedvergadering van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties.

Hwasong-12

De Noord-Koreaanse raket legde zo'n 2.700 kilometer af en bereikte een hoogte van 550 kilometer, aldus Zuid-Korea. Even voor zes uur vanochtend, onze tijd, werd het projectiel afgevuurd. Op ruim duizend kilometer ten oosten van Hokkaido viel de middellangeafstandsraket van het type Hwasong-12 in zee.

Ondanks de schrik in Japan wijst een aantal militaire analisten erop dat de test weer een typisch staaltje Noord-Koreaans blufpoker was. De raket die neerkwam ontplofte bijvoorbeeld niet. Twee weken geleden nog blies Pyongyang juist heel hoog van de toren en werd in viervoud gedreigd het vuur te openen op het Amerikaanse eiland Guam. Twee grote Amerikaanse militaire bases liggen daar binnen bereik van Kims raketten. Later werd dat dreigement ingetrokken en zou Noord-Korea eerst eens bezien hoe de grote oefeningen van de Amerikanen en Zuid-Koreanen zouden verlopen.

Guam

Maar dat er iets zou komen, wisten de Amerikanen al lang. Dat hij iets moest laten zien, wist Kim Jong-un. Het hoort onderhand bij het sinistere schaakspel. Maar in plaats van heel riskant te schieten op Guam - wat een onmiddellijke Amerikaanse respons tot gevolg zou hebben met alle gevolgen van dien - koos Kim weer eens uitgekookt voor een schot richting Japan. Veel herrie, weinig schade. Het bood de militaire adviseurs rond de onvoorspelbare Donald Trump de mogelijkheid af te zien van een dramatische repliek.

Volledig scherm Kim Jong-un domineert het nieuws in Japan. © Getty Images

Niettemin is een schot over Japan een forse provocatie in inmiddels drie decennia van Noord-Koreaans spierballenvertoon. Mogelijk heeft de actie ook te maken met de aanstaande viering, op 9 september, van de oprichting van de Noord-Koreaanse staat, in 1948. Rond belangrijk historische dagen laat Pyongyang de eigen bevolking altijd graag zien hoe sterk men is en vooral: voor niemand bang. Een nieuwe ondergrondse kernproef hangt volgens experts ook nog in de lucht.



Nog steeds moet het regime in Pyongyang de nucleaire kaart spelen – een andere is er niet – om concessies af te dwingen voor zichzelf. De economische sancties moeten worden beëindigd, Kim Jong-un gerespecteerd. Volgens een Amerikaanse specialist was het schot van vannacht op zich niet verschrikkelijk, maar wel weer een stapje verder in de provocaties. ,,Het gaat hoe dan ook de slechte kant op.''

Bombardement

De Zuid-Koreaanse luchtmacht voerde op bevel van president Moon Jae-enkele manoeuvres uit als reactie op de raketlancering. Vier gevechtsvliegtuigen bombardeerden een militaire oefenterrein vlak bij de gedemilitariseerde grensstrook met het Noorden.

,,Als Noord-Korea verdergaat met de nucleaire en raketprovocaties zullen we krachtig reageren dankzij onze hechte alliantie met de VS,'' zo liet het Zuid-Koreaanse ministerie van Buitenlandse Zaken eerder op de dag weten in een verklaring.

Volledig scherm Zuid-Koreaanse F-15's voeren direct na de de Noord-Koreaanse test trainingsbombardementen uit op oefendoelen langs de grens. © South Korean Defense Ministry vi

Volgens de Australische premier Malcolm Turnbull moet China, als Noord-Korea's voornaamste bondgenoot en handelspartner, nu eens optreden. ,,China moet de druk opvoeren. Ze hebben deze rakettesten net als iedereen veroordeeld, maar moeten nu eens hun verantwoordelijkheid nemen."