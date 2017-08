Kim Jong-un bekijkt gedrag VS, besluit dan over aanval op Guam

Verwarde man rijdt terras Franse pizzeria op: meisje (12) overleden

5:43 Een automobilist is vanavond ingereden op het terras van een pizzeria in de Franse stad Sept-Sorts, ten oosten van Parijs. Een 12-jarig meisje kwam hierbij om het leven. Er zijn twaalf gewonden van wie er vier ernstig aan toe zijn. Volgens justitie is het een moedwillige actie. Terrorisme wordt vooralsnog uitgesloten.