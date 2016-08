'Kim Jung-un executeert slapende functionaris met luchtafweergeschut'

Het andere slachtoffer zou een functionaris zijn die op het ministerie van Landbouw beleidsplannen had opgesteld die de dictator opvatte als een aanval op zijn persoon.



De Britse krant The Daily Telegraph meldt vanmorgen dat de twee met raketten zijn gedood in een militaire academie in de hoofdstad Pyongyang. De Zuid-Koreaanse krant Joong Ang-ilbo ziet in de executies een nieuwe golf van terreur van het regime.



Overlopers

Volgens de krant is het regime geschokt door een reeks overlopers. Dit jaar zijn bijvoorbeeld al minstens zeven Noord-Koreaanse diplomaten overgelopen, zoals pas nog een topdiplomaat op de ambassade in Londen, die met zijn gezin naar Zuid-Korea is uitgeweken.



Het is onduidelijk of de executies daadwerkelijk hebben plaatsgevonden. Noord- en Zuid-Korea zetten al jaren propaganda in om elkaar zwart te maken.



Het zou niet de eerste keer zijn dat Kim Jung-un een functionaris laat executeren met luchtafweergeschut. Vorig jaar mei zou hij zo de minister van Defensie Hyon Yong-Chol hebben omgebracht ten overstaan van duizenden toeschouwers.