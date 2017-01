Kinderen heldhaftige sportleraar overleven buscrash niet

Die Welt: Italië wilde Amri als lokaas

14:04 De Tunesiër Anis Amri, die eind vorig jaar op een kerstmarkt in Berlijn twaalf mensen doodde door er met een vrachtwagen op in te rijden, zou door de Italiaanse inlichtingendienst zijn gebruikt om meer informatie te verwerven over extremistische cellen. Dat schrijft het Duitse blad Welt am Sonntag, dat zich beroept op anonieme bronnen binnen de geheime diensten.