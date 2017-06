Klaassen moet Heitinga achterna, niet Drenthe en Van der Meyde

Nederlanders bij EvertonMet de transfer van Davy Klaassen naar Everton wordt hij de zevende Nederlandse speler ooit in dienst van The Toffees , onze landgenoten in de technische staf dus niet meegerekend. De aanvoerder van Ajax zal het voorbeeld moeten volgen van John Heitinga, en niet van Royston Drenthe of Andy van der Meyde. Een overzicht van de Nederlanders die hem - met meer of mindere mate van succes - voorgingen bij Everton.

Door Dolf van Aert

De eerste landgenoot op Goodison Park was Raymond Atteveld. Nadat hij bij FC Haarlem zijn debuut had gemaakt in het betaald voetbal, maakte hij in 1989 de stap naar de blauwe kant van Liverpool. Tot 1992 speelde hij 68 duels, waarin hij twee keer scoorde. Daarna stapte hij over naar Bristol City.

Na het vertrek van Atteveld was het dertien jaar wachten op de volgende Nederlander in het blauw. De carrière van Andy van der Meyde was via Ajax en Internazionale nog aardig begonnen, maar toen hij in 2005 moest vertrekken uit Italië, hoopte hij bij Everton de weg omhoog weer te vinden. Het ging echter al vanaf zijn komst in Liverpool mis.'Ze boden me 37.000 euro per week, meer dan een verdubbeling van mijn salaris in Italië', schrijft Van der Meyde in zijn boek. Het geld ging grotendeels op aan drank, drugs en vrouwen, en de aanvaller viel vooral op door zijn stapgedrag en ruzies met manager David Moyes. Na vier jaar liep zijn contract af en vertrok hij, hij kwam tot slechts elf competitiewedstrijden.

Een jaar na zijn komst kreeg Van der Meyde kort gezelschap van keeper Sander Westerveld. Dat was een noodgreep, en niet alleen omdat hij een verleden had bij aartsrivaal Liverpool. Door blessures van vaste doelmannen Nigel Martyn en Richard Wright, en een schorsing van Iain Turner moest Everton in februari 2006 op stel en sprong een keeper huren. Het kwam uit bij Westerveld, die twee keer uitkwam voor zijn tijdelijke werkgever.

In 2009 zocht na Van der Meyde een volgende Ajax-lieveling zijn toevlucht bij Everton. John Heitinga was vanuit Amsterdam naar Atlético Madrid verhuisd, maar op 25-jarige leeftijd vertrok hij naar Everton. Daar groeide hij in zijn eerste seizoen uit tot publiekslieveling, en na de WK-finale tegen Spanje keerde hij al helemaal als een grote meneer terug op Goodison. In 2011/12 werd hij nog speler van het seizoen, waarna het bergafwaarts ging. Hij vertrok in 2014 naar Fulham, maar zijn loopbaan werd nooit meer een succes.

Met de kennis van nu kunnen we stellen dat de loopbaan van Royston Drenthe er vanaf zijn vertrek bij Real Madrid feitelijk wel op zat, maar in 2011 hoopte Everton hem op huurbasis toch nog op het juiste spoor te krijgen. Vol met eerzucht meldde hij zich aan de linkerflank, hij scoorde tijdens zijn tweede optreden én tijdens zijn eerste basisplaats - tegen Wigan en Fulham - maar na 27 duels zat zijn tijd er alweer op. V

Na alle spelers, was het begin afgelopen seizoen de beurt aan de eerste Nederlandse trainer om op Goodison Park neer te strijken. Ronald Koeman en assistent (en broer) Erwin deden het bij Southampton dusdanig goed, dat subtopper Everton hen naar Liverpool haalde. Met die ploeg werden Koeman & Koeman afgelopen jaargang zevende, precies achter 'de grote zes'.

In zijn jacht op een nieuwe, ervaren doelman kwam Koeman uit bij Maarten Stekelenburg. Niet verwonderlijk, want eerder had de trainer de voormalig Ajax-goalie ook al meegenomen naar Southampton. Stekelenburg begon in de basis, raakte die plek kwijt door een blessure, om de laatste wedstrijden van het seizoen tóch weer te keepen. Inmiddels heeft Koeman ook jongeling Jordan Pickford gekocht voor onder de lat, voor liefst dertig miljoen euro.

