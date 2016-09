Klokkenluider Chelsea Manning in hongerstaking

Chelsea Manning werd geboren als Bradley Manning, maar besloot in augustus 2013 dat ze voortaan als vrouw door het leven wilde gaan. In een verklaring liet ze weten waarom ze de beslissing heeft genomen om niet meer te eten, geen medicijnen in te nemen en geen andere vloeistoffen dan water meer te drinken. Manning zei dat het besluit er komt na zes jaar militaire opsluiting op vijf verschillende locaties. Een periode waarin haar vragen om hulp 'genegeerd, uitgesteld, uitgelachen werden'. De hongerstaking is het laatste bewijs van een steeds stroevere relatie tussen Manning en het leger sinds ze in augustus 2013 werd veroordeeld tot 35 jaar cel omdat ze honderdduizenden militaire en diplomatieke documenten en video's had gelekt. Een van de video's toonde beelden uit een gevechtshelikopter die vermoedelijke Irakese opstandelingen onder vuur nam. Bij die aanval kwamen twaalf mensen om het leven, waaronder twee verslaggevers van Reuters.

Zelfmoordpoging

In juli werd Manning in het ziekenhuis behandeld na een zelfmoordpoging. In haar verklaring van vrijdag beweert ze dat ze die ondernam omdat ze te weinig zorg krijgt tijdens haar transitie. Sinds ze drie jaar geleden besloot om als vrouw door het leven te gaan, ligt ze voortdurend in de clinch met de militaire autoriteiten om zich als vrouw te mogen gedragen. Daarnaast klaagt ze ook aan dat ze getreiterd wordt in de vorm van een 'constante, opzettelijke en overdreven administratieve controle door gevangenis- en regeringsfunctionarissen'. Dat schrijft The Guardian.



'Ik had hulp nodig', aldus Manning. 'In de plaats daarvan wordt ik gestraft omdat ik een zelfmoordpoging overleefde.' Naast haar hongerstaking weigert Manning, die een hormoonbehandeling krijgt tijdens haar transitie, voortaan ook haar haar te knippen. Ze is tot nu toe verplicht om haar haar op standaardlengte voor mannelijke soldaten te houden. In samenwerking met de American Civil Liberties Union (ACLU) heeft ze een proces aangespannen om meer rechten af te dwingen.